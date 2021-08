Communiqué Vigilance vents forts : Le jardin de l’État fermé tout le week-end

En raison de l’avis de vigilance vents forts qui va toucher l’île à compter de 22h ce vendredi, le Conseil Départemental annonce la fermeture du jardin de l’État durant le week-end du 28 et 29 août. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 15:16

Le communiqué :



Le Département informe qu’au vu du bulletin météorologique de ce jour pour les prochaines prévisions, le Jardin de l'Etat sera fermé le samedi 28 et le dimanche 29 août.



La réouverture est prévue le mardi 31 août si les conditions le permettent et sous réserve d'une vérification préalable par les services.



Le Muséum restera accessible via le portillon Rue Poivre et un balisage du secteur sera effectué par les agents de sécurité.



