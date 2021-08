Société Vigilance vents forts : La préfecture appelle à la prudence

La préfecture de La Réunion appelle à la prudence avec la vigilance vents forts qui débute ce vendredi 27 août à 22h. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 17:43

Le communiqué :



Vigilance vents forts

Sur les régions Nord / Est / Sud / Sud-Est de la Réunion



En lien avec le renforcement de l'anticyclone des Mascareignes et du passage d'une masse d'air chaude, Météo-France Océan Indien signale des rafales de vent s'échelonnant entre 60 et 80 km/h aussi bien dans les bas que dans les hauts.



Ces rafales devraient se renforcer sensiblement, pour approcher les 90 à 100 km/h sur les mi-pentes et les hauteurs, voire davantage sur les plus hauts sommets. La prudence est de rigueur.



Les rafales s'atténueront graduellement dans la journée de demain.



Recommandations



· Soyez prudents dans vos déplacements en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.

· Limitez votre vitesse sur route, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent.

· Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

· Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

· Soyez vigilants face à l’envol et aux chutes possibles d’objets divers, tels que branches, tôles, panneaux,…

· N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques tombés au sol.

· Ne sortez pas en mer, renforcez les amarres des bateaux à quai.

· Ne vous promenez pas en forêt, sur le littoral ou sur les plages.

· Prévoyez des moyens d’éclairage de secours





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur