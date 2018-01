A la Une .. Vigilance vents forts: Des rafales entre 100 et 120 km/h

A l'approche de la Forte Tempête Tropicale n°3 BERGUITTA, les rafales de secteur Sud-Est vont se généraliser entre 100 et 120 km/h sur les zones Est, Sud-Est, Sud et Ouest.



Ce bulletin sera réactualisé le Jeudi 18 Janvier 2018 vers 05h locales.



Voici les recommandations :

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.

Dans la mesure du possible :

● Restez chez vous.

● Mettez-vous à l'écoute de vos stations et radios locales.

● Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.

En cas d'obligation de déplacement :

● Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.

● Limitez votre vitesse sur route, en particuliers si vous conduisez un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent.

● Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :

● Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés .

● Soyez vigilants face à l'envol et aux chutes possibles d'objets divers, tels que branches, tôles, panneaux,...

● N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas . des fils électriques tombés au sol.

● Ne sortez pas en mer, renforcez les amarres des bateaux à quai.

● Ne vous promenez pas en forêt, sur le littoral ou sur les plages.

● Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.

● Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par l'électricité, prenez vos précautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en charge.





