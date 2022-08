A la Une . Vigilance vagues-submersions sur les côtes Ouest à Sud-Est jeudi dès 17h

Un train de grande houle australe de Sud-Ouest va aborder les côtes ouest et sud du département demain, jeudi 1er Septembre. Voici le communiqué de la préfecture : Par NP - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 17:51

Météo-France a émis ce jour un bulletin de vigilance orange vagues-submersion concernant les zones Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest de La Réunion à compter de jeudi 1er septembre 2022, 17h00.



En effet, malgré une matinée calme doublée d’un temps radieux, un phénomène de grande houle australe de Sud-Ouest arrivera en début d'après-midi ce jeudi 1er septembre.



Un fait marquant à signaler est l'augmentation rapide de la hauteur des vagues pour un pic de houle qui se situera au cours de la nuit de jeudi 1er au vendredi 2 septembre.



L'amortissement de cette houle se fera dégressivement au cours de la journée de vendredi 2 septembre.



Des submersions et des débordements le long du littoral sont donc à prévoir de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table pour la soirée et la nuit de jeudi à vendredi.



Les communes concernées sont les suivantes : Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L’Étang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Philippe.



Il convient de rester prudent et d’éviter les secteurs exposés (plages, fronts de mer, ports, routes en bordure de littoral etc.).



Rappel des consignes de sécurité en vigilance orange vagues-submersion



- Ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l’eau et stoppez toute activité nautique

- Éloignez-vous de la bordure du littoral des zones concernées

- Tenez-vous informé sur https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion

- Surveillez une éventuelle montée des eaux et protégez les biens qui peuvent être inondés

- En cas de montée des eaux, rejoignez le plus haut point possible ou réfugiez-vous en étage, en dernier recours sur le toit