Vigilance vagues-submersion : Réglementation de l'accès au littoral de St-Leu

Suite à la vigilance vagues-submersion émise par les autorités, la Ville de Saint-Leu informe les usagers que par arrêté municipal, valable à compter de mardi 28 juin 2022, 7h, seront interdits :



- l'accès à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer



- la baignade, les activités de loisirs et les activités nautiques



Le Maire de Saint-Leu Bruno DOMEN appelle la population à faire preuve de la plus grande prudence lors de cet épisode de houle prévu d'impacter hautement nos côtes.