Cyclone - Emnati Vigilance vagues/submersion : Les vagues les plus hautes pourront atteindre 10 mètres

Par N.P - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 18:03

En liaison avec l'évolution du cyclone tropical intense EMNATI, la houle cyclonique de nord-nord-est tourne nord en milieu de journée de Lundi puis nord-nord-ouest lundi après-midi. Elle atteint les 5 m et 6 m au plus fort de l'épisode. Il en résulte des vagues les plus hautes atteignant les 10 m. Les zones nord, nord-est et est passent en Vigilance renforcée. Les zones sud-est et nord-ouest sont en Vigilance. Ce Bulletin sera réactualisé Lundi 21 février vers 08 h locales.