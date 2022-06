A la Une . Vigilance vague-submersion : Le point sur le réseau routier

La préfecture fait le point à 17 heures sur les conséquences de la forte houle à La Réunion. Par NP - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 17:28

Vigilance vague submersion

Point de situation à 17h00



La houle va progressivement s’atténuer, mais des creux de 5 m en moyenne pourront encore être observés jusqu’à demain matin.



De la pointe des aigrettes à la pointe table, la vigilance renforcée vagues submersion est levée à partir de 16h00 et passe en vigilance vagues submersion. La vigilance vagues submersion est totalement levée à 16h00 de la pointe de galets à la pointe des aigrettes.



En conséquence, la cellule opérationnelle de la préfecture (COP) reste activée, mais passe en posture de veille à compter de 17h00.



Les consignes de sécurité restent en vigueur, jusqu’à la levée définitive de la vigilance .



La préfecture lance un appel à la prudence aux usagers de la mer pour les jours à venir. Les conditions météorologiques dégradées en mer constituent des conditions favorables à l’aggravation du risque d’attaque de requins.



Point sur les accès routiers

Sur la commune de Saint-Pierre : le boulevard Hubert de Lille, le boulevard Amiral Lacaze, l’avenue Daniel Ramin, la rue Irenée Courtois et les quais du Port restent fermés.

Sur la commune de Saint-Joseph : la voirie a été endommagée au niveau du débarcadère de Manapany.

Sur la commune de Saint-Louis : le cordon dunaire de l’étang du Gol s’est ouvert.

Sur la commune de Saint-Philippe : la route nationale 2 est endommagée au lieu-dit de la mer cassée. L’évaluation des dégâts est en cours. Le site du puits des Anglais est fortement impacté. Les expertises se dérouleront sur les prochains jours.

A la Saline , l’école élémentaire a été endommagée et sera fermée demain. Les services du rectorat communiqueront sur les modalités de réouverture de l’école.

Sur la commune de l’Étang-Salé , la route Nationale 1A entre l’Étang Salé et Saint-Leu est ré-ouverte. La plus prudence reste recommandée sur cet axe particulièrement exposé.



Bilan matériel et humain

Le bilan humain reste inchangé par rapport au dernier point de situation, soit une personne décédée et une personne blessée désormais en état d’urgence relative.



Rappel des consignes de sécurité

- Surveillez la montée des eaux

- Protégez vos biens susceptibles d’être emportés

- Ne prenez pas la mer et stoppez toute activité nautique

-Eloignez-vous des côtes

- Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou inondées

