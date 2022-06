l’accès à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer

la baignade, les activités de loisirs et activités nautiques.

Vigilance renforcée cette nuit à partir de minuit entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table. La vigilance renforcée indique « un danger accru en raison de l’intensité exceptionnelle du phénomène ».Pour rappel et en prévision de la forte houle attendue sur les côtes Ouest et Sud de La Réunion, sont interdits par arrêté municipal, depuis ce matin :Nous vous invitons à la plus grande prudence.