Vigilance renforcée vagues-submersion : Des vagues de 12 mètres encore attendues ce vendredi

La vigilance renforcée vagues-submersion est maintenue dans le Nord, l'Est et l'Ouest. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 06:52

Le bulletin de Météo France Réunion :



Le Cyclone Tropical intense Batsirai génère une houle cyclonique qui déferle sur les côtes réunionnaises. Avec la progression du système, de secteur Nord, elle tourne progressivement Nord-Ouest au cours de cette nuit.



La houle de secteur Nord associée au Cyclone atteint les 4 à 6 mètres avec une mer totale comprise entre 7 et 8 m. Les vagues maximales pourront alors atteindre les 10 à 12 m. Les zones les plus impactées sont le littoral Est, Nord et Ouest de la Pointe-de-la-Table à la Pointe-au-Sel.



La houle commence à s'atténuer mais demeure importante sur ces zones.



Les sorties en mer sont fortement déconseillées et la plus grande prudence est de mise en bordure littorale.



Ce bulletin sera réactualisé Vendredi 4 février 2022 vers 8 h locales.