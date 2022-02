Vigilance renforcée vagues-submersion : Des vagues de 12 mètres attendues

Le Cyclone Tropical intense Batsirai génère une houle cyclonique qui déferle sur les côtes Réunionnaises. Avec la progression du système, de nord-Est, elle tourne progressivement Nord puis Nord Ouest. La houle de Nord associée au Cyclone atteint les 5 à 6 mètres avec une mer totale comprise entre 6 et 8m. Les vagues maximales pourront alors atteindre les 10 à 12m.



Les zones les plus impactées sont le littoral Est et Nord de Saint-Joseph à la Pointe des Galets et s'étendant à la zone Nord-Ouest et Ouest en journée. La houle commence à s'atténuer dans la nuit de jeudi à vendredi mais demeure importante entre la Pointe du Gouffre et la Pointe au Sel. Les sorties en mer sont fortement déconseillées et la plus grande prudence est de mise en bordure littorale.



Ce bulletin sera réactualisé Jeudi 03 février 2022 vers 16h00 locales