La grande Une Vigilance orange fortes pluies et orages sur le Nord, l'Ouest et l'Est de La Réunion

Météo France publie un nouvel avis de vigilance orange fortes pluies et orages qui est déjà en vigueur dans l'Est et qui concernera aussi le Nord et l'Ouest de La Réunion à partir de 3 heures du matin. Par NP - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 17:56

Début : Épisode en cours pour la zone Est. Début de l'épisode pour les zones Ouest et Nord vers 3h locales.



Fin probable : 17h locales le vendredi 27 janvier 2023.



Situation générale

Flux de mousson perturbé sur les Grandes Mascareignes.



Observations



En marge de l'épisode pluvio-orageux de la nuit dernière, l'Est du département est toujours marqué par des précipitations

significatives. A 14h (locales), les cumuls de précipitations sur les trois dernières heures révèlent 19.5 mm à l'Ilet à Vidot,

23.1 mm à Bélouve et 12.9 mm à Takamaka. La pluie persiste dans l'après-midi et en début de nuit.



Par ailleurs, l’imagerie satellite fait état d'une vaste ligne pluvio-orageuse au caractère très actif et située au large des

Grandes Mascareignes. Cette ligne se dirige vers les îles sœurs, elle devrait aborder l'Ouest et le Nord de La Réunion dans

le courant de la nuit prochaine, puis s'intensifier en début de matinée du vendredi 27 janvier.

Rappel des consignes de sécurité en vigilance orange fortes pluies - orages



- Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

- Localisez votre kit d’urgence

- Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité

- Éloignez-vous des arbres, des cours d’eau et des points bas

- Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés

- Tenez-vous informés sur

- Évitez les appareils électriques

- Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.



Informations concernant les écoles et les établissements scolaires



Après concertation avec les maires de l’île, l’ensemble des autres écoles et établissements scolaires accueilleront normalement les élèves.



Toutefois, les parents et les personnels sont invités à se tenir informés très tôt demain matin par l’intermédiaire des médias locaux, des conséquences possibles sur l’état du réseau routier et le bâti scolaire, qui nécessiteraient des fermetures localisées. - Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés- Localisez votre kit d’urgence- Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité- Éloignez-vous des arbres, des cours d’eau et des points bas- Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés- Tenez-vous informés sur https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion et surveillez la montée des eaux- Évitez les appareils électriques- Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.Après concertation avec les maires de l’île, l’ensemble des autres écoles et établissements scolaires accueilleront normalement les élèves.Toutefois, les parents et les personnels sont invités à se tenir informés très tôt demain matin par l’intermédiaire des médias locaux, des conséquences possibles sur l’état du réseau routier et le bâti scolaire, qui nécessiteraient des fermetures localisées.