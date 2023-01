La grande Une Vigilance orange fortes pluies et orages sur le Nord et l'Est de La Réunion

Voici le communiqué de la préfecture au sujet des intempéries qui frappent le Nord et l'Est de La Réunion depuis mercredi soir : Par NP - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 00:00

Météo-France a émis un bulletin de vigilance orange fortes pluies - orages concernant les zones Nord et Est de La Réunion ce soir à 23h12



Des cellules orageuses sont actuellement présentes dans l’Est et des pluies se propagent sur le Nord de l’île. Les pluies se maintiendront au cours de ces 3 prochaines heures.



Rappel des consignes de sécurité en vigilance orange fortes pluies - orages



- Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et localisez votre kit d’urgence



- Eloignez-vous des cours d’eau et des points bas



- Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés



- Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité



- Tenez-vous informé sur https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion



- Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.