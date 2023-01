A la Une . Vigilance orange fortes pluies et orages maintenue dans l'Est

Le temps perturbé se décale lentement vers l'Est, les précipitations demeurent marquées mais le risque orageux semble écarté, indique Météo-France dans son dernier bulletin. Au cours de la nuit, des cellules orageuses se sont formées successivement sur la zone Est puis la zone Nord. Par NP - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 08:12

A 7h (locales) ce matin, les cumuls en 12h indiquaient : 426 mm au Colosse 337 mm à Gillot, 431 mm à Sainte-Rose, 459 mm dans les Hauts de Sainte-Rose, 223 mm au Chaudron. Les pluies deviennent moins intenses au fil de la matinée, notamment dans le Nord, mais restent encore soutenues sur l'Est.



L'Est reste en vigilance Orange fortes pluies/orages tandis que les régions Nord, Ouest et Sud restent placées en vigilance jaune fortes pluies / orages. Même si les pluies sont moins intenses, elles persistent pour les heures à venir. La vigilance orange est donc maintenue sur la zone Est pour une fin probable vers 14h.

Conseils de comportement En vigilance Orange Fortes pluies/Orages :



- Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement J’évite de me déplacer.



- Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence Je fais attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l’arrêt des pluies



- Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau Je m’abrite dans un bâtiment en dur Je me tiens informé et je limite mes déplacements Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés J’évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques Je signale sans attendre les départs de feux dont je peux être témoin