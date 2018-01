Vigilance orages sur toute l'île

Météo France a émis un bulletin de vigilance orages pour l'ensemble de La Réunion. La vigilance sera valable à compter de 10 heures.



Le contexte humide et instable actuellement présent sur le département est favorable à la formation d'orages, indique Météo France.



Actuellement des pluies localement orageuses intéressent le sud de l'île. Au fil de la journée, ces orages se généralisent à l'ensemble des hauts et l'intérieur de l'île. Des débordements plus marqués sont possibles sur les littoraux Nord et Ouest.



L'activité électrique de ces orages est accompagnée de fortes précipitations. La prudence est recommandée.