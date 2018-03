Vigilance orages sur toute l'île jusqu'à 18h

Cet après-midi, de fortes averses orageuses ont été observées dans l'ensemble des hauts de la Réunion, et notamment sur la moitié Est, indique Météo France.



On a relevé depuis le début de la vigilance, une vingtaine d'impacts au sein de trois cellules orageuses (Roche Ecrite, Takamaka et Volcan). On a également mesuré 57mm en 1h sur la station de Takamaka. Ce soir, le risque orageux s'affaiblit avec l'arrivée d'air plus sec.



La vigilance orages sera levée ce vendredi 16 février vers 18h00.