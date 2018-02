Vigilance orages sur l'ensemble de l'île

La Réunion se trouve dans un environnement fortement instable, indique Météo France. En cette fin de matinée, une ligne de convergence se trouve au Nord de la Réunion. Elle pourrait apporter des averses localement orageuses. Un bulletin de vigilance orages a été émis et est en vigueur depuis 11 heures.



Sur une large moitié Sud du département, des développement diurnes se mettent rapidement en place et on attend cet après midi de fortes averses orageuses.



Ces conditions peuvent entrainer de forts cumuls, notamment sur les zones allant des hauts de Saint Leu à Saint Joseph, et une activité électrique localement marquée.



Ce bulletin sera réactualisé ce jour vers 17h00 locales.