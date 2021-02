Météo Vigilance orages reconduite jusqu'à demain matin, 160 impacts de foudre sur l'île

Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 19 Février 2021 à 15:57 | Lu 348 fois

Au cours de cet après midi, le département de la Réunion a subi de nombreuses averses orageuses avec localement de forts cumuls de précipitations. Pour information, nous avons relevé 81.5 mm de pluies en 3 h sur la commune du Tampon, mais également plus de 160 impacts de foudre sur l'ile.



Pour la soirée et la nuit prochaine, le risque orageux se maintient. Des averses instables gagnent le nord et l'est dans un premier temps, avant de glisser dans un second temps vers l'ouest et le sud.



Ces averses sont localement fortes et peuvent encore donner de bons cumuls d'eau. Elles peuvent s'accompagner également de fortes rafales de vent, et d'une activité électrique marquée. Le prochain bulletin de suivi sera produit le samedi 20 février 2021 vers 7 heures locales.

