Vigilance orages maintenue, 260 impacts électriques enregistrés

Le département de la Réunion reste concerné par une masse d'air humide et instable, indique Météo France.



L'activité orageuse déjà présente va se poursuivre en soirée et cette nuit, avec l'arrivée par le Nord-Est de nouvelles lignes orageuses.



Des orages se déclenchent sur la moitié Nord du département, ainsi qu'en mer à proximité de l'île. Ils s'accompagnent d'une activité électrique fréquente, et d'averses pouvant donner localement des cumuls de précipitations importants.



Pour la journée de lundi à 17h locales, on a relevé environ 260 impacts électriques sur l'île. La vigilance orages est maintenue jusqu'à au moins mardi matin à 7h pour les zones Ouest, Nord et Est.