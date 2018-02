Vigilance orages jusqu'à 20 heures sur l'ensemble de l'île

L'activité pluvio-orageuse perd progressivement de son intensité. Même si des averses sont attendues en début de soirée sur les régions du Nord, ces dernières ne devraient pas nécessiter une vigilance.



Pour information, une trentaine d'impacts ont été relevés sur le Sud-Ouest et le Sud de l'île au cours de l'après midi. On a relevé plus de 62 mm à Ravine des Cabris, 41 mm à Pierrefonds et 75 mm à Takamaka.



Ceci est donc le dernier bulletin avant la levée de la vigilance pour 20h00 locales.