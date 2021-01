A la Une . Vigilance orages de l'Ouest au Sud-Est

Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 17:48 | Lu 1518 fois

Des impacts ont été détectés dans le Sud en début d'après-midi, puis dans les hauts du Sud-Ouest. A 17h30 (locales) l'activité orageuse est notamment significative dans Mafate et sur les hauts du Nord-Ouest et est accompagnée de pluies soutenues. Le risque persiste jusqu'en soirée sur toutes les zones en vigilance. La ligne orageuse s'évacue progressivement vers l'Ouest au fil de la soirée. Vers 20h ce soir, le risque d'orage est écarté et seules quelques pluies résiduelles continuent d'arroser les hauts de l'île. La vigilance prendra fin à 20h (locales) ce soir.

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.



- Dans la mesure du possible, évitez les déplacements.

- Les sorties en montagne sont particulièrement déconseillées.

- S'il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez prudents et vigilants, les conditions de circulation peuvent devenir soudainement très dangereuses.

- Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

- Ne vous abritez pas sous les arbres. N'hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sur. Ne marchez pas en groupe.

- Ne restez pas sur les chemins pédestres.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

- Si vous pratiquer le camping, vérifiez qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations torrentielles soudaines. En cas de doute, réfugiez vous, jusqu’à l'annonce d'une amélioration, dans un endroit plus sûr.

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

- Si vous êtes dans une zone sensible aux crues torrentielles, ne traversez pas les ravines ou canaux qui peuvent être l'objet de crues soudaines ainsi que les radiers submergés, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux.

