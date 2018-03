Vigilance orages à compter de 13 heures

La Réunion se retrouve dans un environnement fortement instable. Cet après midi, dans un flux de secteur Ouest, les développements diurnes vont se mettent en place, et on attend de fortes averses orageuses sur les régions Sud, Sud-Est et Est.



Ces conditions peuvent entrainer de forts cumuls et une activité électrique localement marquée, notamment de Saint-Joseph à Bras Panon, en passant par La Plaine des Palmistes et Takamaka.



Ce bulletin sera réactualisé ce jour vers 17h30.