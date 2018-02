Vigilance orages : Déjà de fortes pluies au Tampon

La vigilance orage est en cours depuis ce matin 11h sur toute l'île. Le Tampon est déjà sous les eaux en ce début d'après midi. En témoigne cette photo prise dans le chemin Stéphane entre le Tampon et la Ravine des Cabris.



Les routes commencent à être difficilement praticable et l'eau commence à ruisseller sur les voies de circulation.



La plus grande prudence est recommandée si vous devez vous déplacer.