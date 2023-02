A la Une . Vigilance jaune orages et fortes pluies sur l'Est et le Sud-Est

Météo France a émis ce matin vers 7 heures une vigilance fortes pluies et orages sur l'Est et le Sud-Est de La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 09:04

Conseils de comportement



Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les

informations diffusées dans les médias.



Je me tiens informé auprès des autorités.

J’évite de pratiquer des activités nautiques.

J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature.

Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable.

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau.