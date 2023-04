A la Une . Vigilance jaune fortes pluies/orages sur les zones Est, Nord et Ouest

L'atmosphère chaude, humide et instable est propice aux averses localement orageuses ce dimanche après-midi, indique Météo France.

Publié le Dimanche 16 Avril 2023

A la faveur d'un généreux soleil matinal, les thermomètres ont vite grimper.

Avant la mi-journée, les températures atteignent plus de 30°C sur l'ensemble du littoral voire 32°C vers le Port ou sur les plages de l'Ouest, 27°C à Cilaos et 18°C environ au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo.



Même si le soleil reste encore présent, les nuages bourgeonnent dès cette fin de matinée et les premières averses se déclenchent dèjà, notamment autour du volcan et dans les hauts de Saint-Denis vers La Roche Écrite.



Cet après-midi, celles-ci deviennent fréquentes dans l'intérieur et sont localement de forte intensité voire même orageuses avec un risque plus marqué pour les hauts de l'Ouest, du Nord, et de l'Est ainsi que vers le volcan.



Peu ou pas de pluie sur le littoral avec peut-être une exception pour la région de Saint-Paul avec des débordements possibles mais le soleil reste généreux sur la majorité de nos côtes.

C'est un régime de brises qui prédomine tant sur la côte que dans les hauts.



La mer est agitée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel au déferlement d'une petite houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50.