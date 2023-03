A la Une . Vigilance jaune "fortes pluies/orages" et "vagues/submersion" en cours

Publié le Vendredi 3 Mars 2023

La vigilance jaune fortes pluies et orages est en cours sur la partie Est, Sud et Sud Est de l’île. Une vigilance vagues/submersion est aussi en cours dans l’Ouest, le Sud Ouest et le Sud.



Les recommandations :



Je me tiens au courant de l’évolution de la situation météorologique

Je me tiens informé auprès des autorités.

J’évite de pratiquer des activités nautiques.

J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature.

Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable.

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau.



Je circule avec précaution en bord de mer, je limite ma vitesse sur les routes exposées à la houle.

Pour les plaisanciers, et les professionnels de la mer : je ne prends pas la mer et je protège les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau.

Je ne me baigne pas.

Je reste très vigilant, je ne m’approche pas du bord de l’eau et je me méfie des rouleaux (même une zone à priori non exposée – rebord de falaise par exemple – peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres).

Averses orageuses et houle australe attendues