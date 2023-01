A la Une . Vigilance jaune fortes pluies et orages sur toute La Réunion

Météo France publie cet après-midi un nouvel avis de vigilance jaune fortes pluies et orages, cette fois pour toute La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 24 Janvier 2023 à 16:22

Conseils de comportement



Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les

informations diffusées dans les médias.



Je me tiens informé auprès des autorités.

J’évite de pratiquer des activités nautiques.

J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature.

Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable.

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau.

Prévisions pour le mercredi 25 janvier



La Réunion est sous l'influence d'un flux de mousson bien humide, avec un ciel bien couvert et un arrosage qui promet d'être copieux durant ce milieu de semaine. Le risque est généralisé, les ondées prennent parfois un aspect orageux, de fortes précipitations touchent en matinée le Nord et l'Est principalement, puis le Sud-Est et le Sud. Les abords des plages sont un peu plus épargnées dans un premier temps mais la pluie y est aussi au rendez vous.