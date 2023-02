A la Une . Vigilance jaune fortes pluies et orages dans l'Ouest

Météo France publie cet après-midi un nouvel avis de vigilance jaune fortes pluies et orages pour la zone Ouest. Publié le Lundi 6 Février 2023 à 15:15

Conseils de comportement



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias.

informations diffusées dans les médias.



Je me tiens informé auprès des autorités.

J’évite de pratiquer des activités nautiques.

J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature.

Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable.

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau.

Prévisions pour le lundi 06 février



Quelques averses se produisent sur les pentes ouest cet après-midi. Ces averses sont localement orageuses. Ailleurs dans les hauts, les précipitations sont plus éparses. Un ciel lumineux persiste sur la frange littoral, même si la tendance est à l'assombrissement au fil des heures sur le rivage ouest. Le temps est très nuageux dans les cirques , la grisaille s'installe le long des remparts.



Les températures maximales approchent 29 à 33°C sur le rivage, dans les cirques le thermomètre affiche jusqu'à 27°C dans Cilaos.



L'alizé est actif au nord comme au sud: 50 à 60 km/h



La mer est agitée au vent et la houle de sud-est oscille entre 1.5 à 2 mètres.