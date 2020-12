Vigilance houle

La prudence est de mise



Suite aux prévisions de forte houle, la circulation piétonne est interdite sur le littoral saint-leusien ainsi que la pratique de toutes les activités nautiques.



La baignade n’est possible qu’aux endroits autorisés plage 46 et plage du centre-ville au niveau des postes MNS. Suivez les consignes des moniteurs nageurs sauveteurs. Le Maire de saint-Leu appelle à la plus grande vigilance l’ensemble de la population aux abords du littoral saint-leusien.