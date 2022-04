A la Une . Vigilance fortes pluies sur l'Est et le Nord-Est ce soir

Voici l'avis de vigilance émis par Météo France pour la vigilance fortes pluies sur l'Est et le Nord-Est : Par NP - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 14:58

Une dégradation aborde l'île en cette fin de journée par l'Est et nous procure des pluies dans un flux d'Est à Sud-Est soutenu.



Au fil des heures, ces pluies au caractère parfois orageux s'intensifient et peuvent donner des cumuls importants notamment sur les régions Est et Sud-Est au cours de la nuit. Cette situation pluvio-orageuse perdure jusqu'au petit matin et s'étend en journée de samedi sur les régions concernées mais également sur la partie Est des régions Nord et Sud.



Les quantités d'eau attendues sont localement conséquentes et peuvent provoquées des débordements de cours d'eau. La plus grande prudence est donc de mise dans vos déplacements et à proximité des cours d'eau.



Ce temps perturbé va durer une bonne partie du week-end et une évolution n'est attendue qu'à partir de lundi.



Ce bulletin sera réactualisé le samedi 2 avril 2022 à 08h00 locales.