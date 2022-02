A la Une . Vigilance fortes pluies/orages pour cette nuit

Météo France émet une vigilance fortes pluies/orages à compter de 23h ce soir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 15:56

Le communiqué :



Dans une masse d'air toujours instable, des averses modérées à fortes vont aborder en seconde partie de nuit les régions de l'Est, du Nord et de l'Ouest. Ces précipitations prennent localement un caractère orageux. Une amélioration du temps est attendue en début de matinée de dimanche.

Ce bulletin sera réactualisé le dimanche 06/02/2022 vers 07h00 locales.



