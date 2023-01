A la Une . Vigilance fortes pluies/orages dans l’ouest et le sud à partir de lundi midi

Météo France vient de placer l’ouest et le sud en vigilance jaune fortes pluies. La dégradation pourrait devenir orageuse par endroit.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 16:42

Finalement, les nuages auront eu raison du beau temps matinales. Météo France annonce que l’ouest, le sud-ouest et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies/orages à partir de lundi midi et jusqu'à 20h.



La dégradation pluvieuse sera marqué par des épisodes orageux sur certains secteurs. Le risque d’une montée des eaux en montagne est possible.



