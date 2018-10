La grande Une Vigilance fortes pluies maintenue, vigilance orages dès midi

Alors qu'un front froid orageux doit traverser La Réunion en cours d'après-midi, Météo France publie deux bulletins de vigilance.



Vigilance fortes pluies dans le nord et l'ouest (en cours depuis 5h)



A l'avant du front, en ce début de matinée, le flux de Nord provoque des averses plus fréquentes sur les façades Nord-Ouest, Nord et Est de l'île. En cours d'après-midi, le passage du front se caractérise par une dégradation sensible des conditions météorologiques. Les précipitations ont tendance à se généraliser en devenant localement fortes et parfois orageuses. Des rafales de vent, de secteur Nord à l'avant du front tournent au secteur Sud en cours d'aprèsmidi. Elles atteignent 80 voire 90 km/h et se produisent principalement sur la façade Ouest, le flanc Est du volcan ainsi que sur les crêtes et sommets. A l'arrière du front froid, les conditions météorologiques s'améliorent en cours de soirée et nuit prochaine mais le vent continue de souffler sur les façades Ouest et Est de l'île.



Vigilance orage dans le Sud et l'Est (à compter de midi)



Avec le passage frontal, des averses orageuses sont attendues en cours d'après-midi sur l'Est et le Sud-Est de notre île justifiant la Vigilance Orage sur ces zones. De forts cumuls de pluie peuvent accompagner ces orages sans pour autant atteindre les seuils de fortes pluies sur ces zones Est et Sud-Est de la Réunion. L'accalmie se dessine progressivement en soirée. Ce bulletin sera réactualisé ce Lundi 22 Octobre à 14h00 locales.

