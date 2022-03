A la Une . Vigilance fortes pluies et orages sur toute La Réunion dès 11 heures

Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 10:04

La Réunion se trouve dans une masse d'air chaude, humide et instable. Cet environnement est propice aux développements d'averses modérées à fortes et localement orageuses.



A partir de la mi-journée, des orages peuvent se déclencher dans un premier temps sur les hauteurs de l'Est et du Nord-Est. Ils se généralisent en cours d'après-midi à l'ensemble des hauts de l'île. Ils pourront déborder localement en plaines.



Une accalmie temporaire est attendue en soirée avant une nouvelle dégradation pluvio-orageuse prévue en seconde partie de nuit.