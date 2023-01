La grande Une Vigilance fortes pluies et orages sur le Nord et l'Est

Une vigilance fortes pluies et orages est en vigueur sur le Nord et l'Est de La Réunion de lundi soir à mardi matin. Par NP - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 19:27

Prévisions pour la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier



Pas de changement par rapport au temps de la journée, on garde une couverture nuageuse importante avec de temps en temps des petites pluies non significatives. Une première aggravation pourrait intervenir en seconde partie de nuit entre Saint-Denis et Sainte-Rose avec un épisode pluvio-orageux à la côte, prudence au petit matin. Le vent s'accélère un peu vers la Possession, les températures sont douces.



Prévisions pour le mardi 24 janvier



C'est l'information importante du jour, le vent se renforce entre la Grande Chaloupe et la Possession, les rafales peuvent par moment dépasser les 60 km/h, idem de l'autre côté le long de la route des Laves jusqu'à la Pointe de la Table.



Pour le reste c'est le statu quo, on repart sur une journée grise et humide. Encore peu de chances d'apercevoir le soleil, l'épaisse couche nuageuse donne par moment des petites pluies éparses, aucune région n'est véritablement à l'abri, même si les quantités restent négligeables.



Dans ces conditions, pas de grosse chaleur à redouter, il peut même faire un peu frais au-dessus de 2.000 mètres.



La mer reste peu agitée.