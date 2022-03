A la Une . Vigilance fortes pluies et orages maintenue dans le Nord, l'Est et le Sud-Est

Voici l'avis de vigilance fortes pluies et orages en vigueur jusqu'à ce samedi midi. Par NP - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 07:45

Bilan des 12 dernières heures : plus de 400 impacts de foudre détectés, 147 mm de pluie dans les Hauts de Sainte-Rose, 119 mm à Saint-Benoit.



Après les orages de cette dernière nuit, La Réunion reste dans une atmosphère humide et instable. Malgré des périodes d'accalmie, de nouvelles pluies ou averses localement modérées et potentiellement orageuses sont attendues sur les régions Sud-Est, Est et Nord.