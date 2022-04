A la Une . Vigilance fortes pluies et orages maintenue dans le Nord, l'Est et le Sud-Est ce dimanche

Par NP - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 08:07

La nuit précédente a été particulièrement pluvieuse pour la saison. Depuis le début de l'épisode, il est tombé 537 mm à Mare à Vieille Place, 518 mm à Takamaka, 662 mm au Pas de Bellecombe, 155 mm à la Pointe du Gouffre, 277 mm à Gillot.



Les précipitations se poursuivent aujourd'hui dimanche 3 Avril, notamment en matinée et dans l'intérieur de l'île avant une légère et temporaire accalmie dans le courant de l'après-midi. Une ré-intensification des précipitations est en effet attendue en fin de journée et courant de nuit prochaine.



D'intenses précipitations peuvent également déborder temporairement sur certains secteurs de la région Sud, notamment la Plaine des Cafres ainsi que dans le cirque de Cilaos.



Étant donné les cumuls déjà tombés, des réactions rapides des cours d'eau peuvent être alors envisagées d'où la poursuite de la vigilance sur les zones Nord, Est et Sud-Est.



La plus grande prudence est donc de mise dans vos déplacements et à proximité des cours d'eau. Les pluies attendues dans l'Ouest et le Sud sont plus modestes.

Ce bulletin sera réactualisé ce dimanche 3 Avril 2022 vers 16h00 locales.