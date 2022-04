A la Une . Vigilance fortes pluies et orages maintenue : De nouvelles précipitations attendues cette nuit dans le Nord, l'Est et le Sud-Est

Par NP - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 16:00

Durant la journée les précipitations ont été particulièrement marquées dans le cirque de Salazie : de l'ordre de 600 à 700 mm sur une durée de 24h. On relève aussi 460 mm au Volcan, 285 mm à La Nouvelle et 300 mm à Cilaos (cumuls sur 24h).



La vigilance reste d'actualité pour la nuit prochaine où des précipitations sont encore attendues. A contrario de la journée de dimanche, ces pluies devraient concerner principalement les zones côtières épargnant ainsi l'intérieur des terres. Il convient de noter que les précipitations attendues sont de moindre importance par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui.



Étant donné les cumuls déjà tombés, des réactions rapides des cours d'eau peuvent être alors envisagées d'où la poursuite de la vigilance sur les zones Nord, Est et Sud-Est.



La plus grande prudence est donc de mise dans vos déplacements et à proximité des cours d'eau.



Ce bulletin sera réactualisé lundi 4 Avril 2022 vers 8h00 locales.