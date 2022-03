A la Une . Vigilance fortes pluies et orages dimanche pour le sud

Météo France émet un bulletin de vigilance fortes pluies et orages valable à compter de dimanche matin pour le sud de l'île. Par LG - Publié le Samedi 19 Mars 2022 à 18:24

Un front froid passe sur le département au cours de la nuit de samedi à dimanche. A l'arrière de celui-ci, un flux de sud-est modéré s'installe. La masse d'air reste malgré tout humide et instable.



Les régions Sud et Sud-Est du département sont alors concernées par des averses modérées à fortes. Des coups de tonnerre se font entendre. Ce temps peut déborder sur le sud de la région Est au fil des heures.



En cette journée dominicale, la plus grande prudence est de mise près des cours d'eau. Ce bulletin sera réactualisé dimanche 20 mars 2022 à 8h locales.