A la Une . Vigilance fortes pluies et orages dès 18h dans le Nord et l'Est

Un nouvel avis de vigilance fortes pluies et orages vient d'être émis par Météo France pour les zones Nord et Est de La Réunion à partir de 18 heures. Par LG - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 13:48

Valable à compter du lundi 10 janvier 2021 à 18 heures locales.



La Réunion reste sous l'influence d'un flux de Nord-Est humide avec des passages d'averses. Les conditions météorologiques devraient sérieusement se dégrader la nuit prochaine dans le nord et l'est du département. Des épisodes pluvieux significatifs sont attendus à partir de ce soir et pourraient durer plusieurs jours. Les cumuls de pluie vont devenir importants, on peut s'attendre localement à une lame d'eau jusqu'à 300 mm sur les hauteurs de l'Est (entre 18H et 06h demain matin). En conséquence les zones NORD et EST sont placées en Vigilance Fortes Pluies/ Orages.



Le nord de la zone Ouest (route du littoral) devrait également être bien arrosée mais les seuils de durée de retour 2 ans probablement non atteints. Le mauvais temps va toucher l'ensemble de l'île, mais les zones, Ouest, Sud et Sud-Est seront moins impactées.