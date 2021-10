La grande Une Vigilance fortes pluies et orages dans le Nord, l'Est et l'Ouest de La Réunion à partir de 22h

Une dégradation météorologique importante est attendue jeudi soir à La Réunion. Météo France a émis un avis de vigilance fortes pluies et orages pour le Nord, l'Est et l'Ouest de La Réunion à partir de 22 heures : Par NP - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 14:21

Un front pluvio-orageux remonte du sud-ouest. Il va occasionner une dégradation des conditions météorologiques sur la Réunion.



Des pluies marquées accompagnées parfois d'orages sont susceptibles de concerner toute l'île. Toutefois, le risque est plus marqué sur les zones Nord, Est et Ouest. Une accalmie est envisagée en matinée de vendredi.



Dans l'après-midi des averses isolées et parfois orageuses peuvent encore se produire mais le risque devrait être plus marginal. Le prochain bulletin de suivi sera produit le vendredi 29 octobre 2021 vers 08 heures locales.

Météo France annonce depuis le début de la semaine, l'arrivée d'un front orageux par le Sud-Ouest. L'ensemble de La Réunion devrait être concernée par une dégradation météorologique dans la nuit de jeudi et surtout pour la journée de vendredi.

Des rafales de vent estimées à 70 ou 80 km/h sont attendues en soirée, sur le littoral comme dans les hauteurs de La Réunion.

Une activité électrique significative pourrait concerner La Réunion ou ses alentours en soirée de jeudi.



Pour la journée de vendredi, le ciel sera couvert, des pluies sont attendues mais l'orage pourrait aussi frapper. Une amélioration n'est prévue qu'en toute fin de journée. Les températures devraient aussi baisser.