Météo Vigilance fortes pluies et orages dans l'Est et le Sud-Est dès 19h

Une dégradation pluvio-orageuse est attendue dans l'Est et le Sud-Est de La Réunion dans la soirée de dimanche. Par NP - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 15:15

Depuis le début d'après-midi, des averses de saison concernent les régions de Saint-André et Saint-Benoit. Elles peuvent également affecter la région de Sainte-Rose avant une accalmie temporaire en fin de journée.



En première partie de nuit, le flux bien établi au Sud-Est se renforce. Le temps devient très perturbé sur les régions Est et Sud-Est du département et notamment à proximité du Volcan. Des averses conséquentes sont attendues, elles prennent un caractère orageux. Cet épisode pluvio-instable risque de perdurer Lundi matin.



En cette période de vacances scolaires et avec une activité volcanique, la plus grande prudence est de mise sur ces régions.



