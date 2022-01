A la Une ... Vigilance fortes pluies et orages dans l'Est et le Nord pour la nuit

Une accalmie est observée ce mercredi après-midi dans le Nord et l'Est de La Réunion. Mais une nouvelle dégradation pluvio-orageuse est attendue dans la soirée selon Météo France. Par NP - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 15:39

Après un répit sur le front des intempéries cet après-midi, la pluie est de retour dans la nuit.



Cette nouvelle séquence pluvieuse devrait débuter en seconde partie de nuit et se poursuivre jusqu'en début de matinée de jeudi.



On peut s'attendre à une lame supplémentaire entre 30 et 50 mm jusqu' à 50 à 100 mm localement.



Le temps devrait ensuite s'améliorer provisoirement dans la journée de jeudi marquant ainsi une pause dans cette semaine de temps pluvieux.



Les zones en Vigilance ne changent pas, mais les pluies prévues dans la nuit concerneront toutes les zones de l'île mais dans une intensité moindre.



Un prochain bulletin sera émis jeudi matin vers 08H pour faire un bilan de la nuit et se projeter pour le maintien ou non de la Vigilance durant cette journée de jeudi.

