Vigilance fortes pluies et orages à Mayotte

Une dégradation des conditions météorologiques est attendue ce vendredi à Mayotte. Voici le bulletin des services de Météo France : Publié le Vendredi 2 Décembre 2022

Le matin, le soleil répond bien présent au lever du jour. Des nuages se forment sur le Nord de l'île et y engendrent des averses parfois orageuses. D'autres développements nuageux, venant du Sud, affectent l'île durant la deuxième partie de la matinée avec des précipitations localement soutenues et associées à de l'orage. L'après-midi, le temps se calme et les nuages s'évacuent vers le Nord.