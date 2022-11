A la Une . Vigilance fortes pluies et orage à Mayotte

Météo France annone que des cellules orageuses pourraient transiter à proximité ou sur Mayotte entre mardi soir et mercredi matin. Une vigilance fortes pluies et orage de niveau jaune a été émise. Par La rédaction - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 19:14