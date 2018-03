Vigilance fortes pluies et houle, le Nord, l'Est et le Sud-Est particulièrement touchés

VIGILANCE FORTES PLUIES



En marge de la Forte Tempête Tropicale DUMAZILE, des bandes pluvieuses intéressent les régions Nord, Est et Sud-Est de la Réunion.

Ces précipitations sont soutenues et localement orageuses pouvant donner des cumuls significatifs.



Au cours des dernières 24h, il a été relevé: 153mm dans les hauts de Sainte Rose, 138mm à Saint Benoit, 135mm à Takamaka, 132mm à la Plaine des Palmistes, 118mm à Salazie, 92mm à Commerson, 77mm au Baril, 45mm à Gillot et 10 à 20mm dans l'Ouest.



Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, aggravant encore un peu plus les effets indésirables de ces fortes précipitations.



Cet épisode pluvieux perdure et devrait même s'amplifier la nuit prochaine.



VIGILANCE FORTE HOULE



Une houle de secteur Nord générée par la Forte Tempête Tropicale DUMAZILE est arrivée sur les côtes Nord de l'île. Cette houle s'amplifie pour atteindre 3m en journée.



Les vagues les plus hautes pourront atteindre 5 à 6m.



Le déferlement va donc impacter les voies côté mer de la Route du Littoral.