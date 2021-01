A la Une . Vigilance fortes pluies dans l'Ouest, le Sud et le Sud-Est

Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 16:41 | Lu 1679 fois

Le passage de DANILO au Nord de la Réunion génère une activité orageuse marquée sur les régions de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est. Associées à ces orages, de fortes précipitations se déclenchent et peuvent présenter un caractère stationnaire.



La plus grande prudence est recommandée à proximité des ravines.



Ce bulletin sera réactualisé vers 21h00 locales.



