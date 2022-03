A la Une . Vigilance fortes pluies ce dimanche à compter de 8H

Météo France maintient son bulletin de vigilance fortes pluies. Un front froid est passé sur le département au cours de la nuit. Les régions Sud et Sud-Est sont encore concernées par de fortes averses et des coups de tonnerre. Par NP - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 08:14

Les régions Sud et Sud-Est sont encore concernées par des fortes averses, ces dernières peuvent prendre localement un caractère orageux.



Ces précipitations devraient perdre en intensité en fin de matinée. La prudence reste de mise près des cours d'eau