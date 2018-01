Vigilance fortes houles reconduite sur les zones Sud, Sud-Est et Est

La houle d'Est-Sud-Est est déjà présente sur le littoral réunionnais et voisine de 3m50, indique Météo France.



Au cours des prochaines heures, cette houle s'oriente progressivement secteur Est, tout en conservant une hauteur de 3m50, mais reste accompagnée d'une forte mer du vent.



Les zones concernées sont les zones Sud, Sud-Est et Est.



Les hauteurs de vagues indiquées sont des valeurs moyennes, les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces valeurs.