Vigilance forte houle pour le Sud-Ouest et le Sud

Météo France émet un bulletin de vigilance forte houle valable à compter de 16 heures ce mardi pour le littoral Sud-Ouest et Sud.



Une houle de Sud-Ouest aborde le littoral Sud-Ouest et Sud, entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par la pointe au Sel, en s'amplifiant graduellement au cours de la journée du Mardi 23 Octobre 2018 pour dépasser 4m00 en hauteur moyenne en milieu d'après-midi et présentant son pic durant la nuit du Mardi 23 au Mercredi 24.



D'une période d'environ 13 secondes, son pouvoir destructeur reste limité mais les hauteurs de vague justifient cette mise en vigilance. Ce train de houle s'amortit progressivement durant la journée du Mercredi 24 Octobre 2018.



Ce bulletin sera réactualisé demain mardi 23 Octobre vers 10h locales.