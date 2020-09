Météo Vigilance forte houle pour l'Ouest et le Sud à compter de vendredi

Météo France émet un avis de vigilance forte houle valable à compter du vendredi 4 septembre à 8h. Un faible front froid aborde notre île ce jeudi. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 09:38 | Lu 246 fois

"Un train de houle de Sud-Ouest déferle sur les côtes réunionnaises, de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table et autour de 3m70 environ vendredi à 8h locales et s'amplifie pour atteindre 4m20 à compter de la mi-journée. Temporairement la houle s'amortit dans l'après-midi avant de s'amplifier à nouveau dans le courant de la nuit suivante.



Cette houle est prévue passer en dessous du seuil de 4m à compter de dimanche matin."





